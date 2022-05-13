Российские военные осуществляют разминирование побережья Азовского моря, на котором боевики ВСУ заложили множество мин. Они сообщают, что в ходе разведывательно-поисковых мероприятий обнаружили целый заградительный узел, передает РИА Новости.

Бойцы рассказывают, что мины можно найти не только в песке на пляжах Азовского моря, но и в акватории. Подобными действиями неонацисты ВСУ создали серьезную угрозу для мирного населения приморских городов.

Для разминирования было создано специальное подразделение, которое уже завершает выполнение задачи. Оно обезвреживает не только мины, но и неразорвавшиеся боеприпасы, которые можно встретить где угодно.

Так, помимо пляжей, мины и иные взрывоопасные предметы часто попадаются на участках местных жителей, на проселочных дорогах, во всей прибрежной полосе. Российские военнослужащие тщательно обыскивают буквально каждый метр территории, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения.