Австралийские ученые нашли способ защитить асфальт от воздействия ультрафиолетового излучения и тем самым значительно продлить срок его эксплуатации. Для этой цели они использовали резину переработанных автомобильных шин.

Специалисты университета RMIT провели эксперимент, в ходе которого изготовили асфальт с тремя разными составами. В первый они добавили только 7,5 процента резины, во второй – 15 процентов, а в третий – 22,5%.

На следующем этапе асфальт был помещен в специально собранную машину, которая имитировала воздействие на него ультрафиолета на протяжении целого года. В результате выяснилось, что чем больше резины переработанных покрышек добавляется в состав, тем дольше служит асфальт.