Против “отмены” русской культуры на Западе стали высказываться деятели либеральных взглядов. Так, режиссёр Кирилл Серебренников заявил, что бойкотировать русскую культуру неправильно.

Издание Variety приводит слова режиссёра. По его мнению, русская культура – о хрупкости жизни, о людях которые находятся под притеснением, борются за справедливость. И бойкотировать такую культуру “нехорошо”, подытожил Серебренников.

Кирилл Серебренников стал единственным российским режиссёром, которого допустили до участия в Каннском кинофестивале в этом году.

С началом специальной военной операции России на Украине в западных странах стартовала “отмена” русской культуры. В частности, концертные площадки стали вносить изменения в свои репертуары, вычёркивая выступления российских музыкантов, выставки российских живописцев стали спешно закрывать и так далее. Кроме того, от российских деятелей культуры, которые сотрудничают с ведущими театрами, филармониями и другими площадками в Европе и США, стали требовать осуждения действий России на Украине.