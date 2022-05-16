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Кинорежиссёр, участник многих кинофестивалей Гаспар Ноэ резко отозвался о фильмах студии Marvel, затронув попутно и американских зрителей. Об этом сообщает издание “The Independent”.

Супергеройские фильмы Ноэ назвал крайне глупыми, а также высказался о том, что основные зрители таких кинолент – американцы – не имеют высоких требований к произведениям искусства. Французский режиссёр в этой связи задался риторическим вопросом: фильмы студии Marvel делают жителей США недалёкими, или они сами настолько глупы, что им нужны только такие же глупые фильмы?

Гаспар Ноэ специализируется на артхаусном кино. Мировую известность он получил в 2002 году с выходом фильма “Необратимость” с Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем в главных ролях.

О супергеройских боевиках от студии Marvel в негативном ключе высказывались даже признанные американские киномастера. В частности, Мартин Скорсезе, Фрэнсис Форд Коппола, Ридли Скотт и другие также называли фильмы о супергероях глупыми, скучными и пустыми. Единственным их достоинством, которое удерживает внимание зрителей, режиссёры называли спецэффекты.

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