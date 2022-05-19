Российских туристов стало значительно больше в Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве. Такие данные приводит РБК со ссылкой на официальные статистические данные этих стран. Специалисты считали только тех россиян, которые останавливались в гостиницах, хостелах и прочих местах массового размещения.

Больше всего выросло число российских туристов в Финляндии. Если в марте 2021 года их было всего 430 человек, то в марте 2022-го уже почти 4 тысячи, то есть в 9,3 раза больше. На втором месте – Эстония. Там турпоток из России вырос в 9,2 раза: с 639 человек в марте 2021 года до почти 6 тысяч человек в марте 2022-го.

Статистика по Латвии и Литве отличается от предыдущих. Там туристов считали не по месяцам, а в целом за квартал. Но и в этом случае был зафиксирован рост приезжавших из России. За первые три месяца в латвийских отелях и хостелах останавливались более 6 тысяч жителей России, в литовских – 3,4 тысячи. Это более чем в два раза превосходит прошлогодние показатели за аналогичный период для обеих стран.