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Новые пионеры могут появиться в России. РБК со ссылкой на собственные источники сообщает, что детей и подростков собираются объединить в новом движении.

Подчёркивается, что связь с советской пионерской организацией будет достаточно условной и привязана только к возможной дате появления официальной информации на этот счёт – 19 мая. В этот день будет отмечаться столетний юбилей пионерской организации. Ожидается, что тогда же соответствующий законопроект внесут на рассмотрение депутатов Государственной Думы.

Издание уточняет, что при разработки проекта новой детско-юношеской организации изучался опыт советской пионерии. Однако о прямом продолжении традиций “юных ленинцев” речи не идёт. Если в советское время пионером нужно было быть обязательно любому школьнику, то новое движение предполагает добровольное вступление в свои ряды.

Как новое движение будет называться, тоже пока неизвестно. Планируется, что именование выберут позже в ходе фестиваля детства и юношества в Москве в июне.

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