Сенат США инициировал внутреннюю проверку в разведывательных структурах страны. Ее целью является оценка методик, которые применяются для определения боеспособности армий других государств, рассказал канал CNN.

Действия Сената связаны с недовольством разведкой США, которая буквально за два года допустила две крупные ошибки. В прошлом году она неверно оценила способность правительственных сил Афганистана противостоять талибам (боевики террористической организации «Талибан», запрещенной в России), а в этом не сумела точно определить боеспособность украинских войск перед спецоперацией ВС РФ.

Сенаторы направили секретное письмо директору Национальной разведки Соединенные Штатов и потребовали представить подробную информацию о методах оценки и источниках, из которых собираются сведения для ее проведения.