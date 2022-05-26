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Союзные силы ВС РФ и ДНР продолжают активное продвижение к Красному Лиману. Они проводят массированные обстрелы, которые вынуждают боевиков ВСУ разбегаться в разные стороны или сдаваться в плен, сообщил портал «Военное обозрение».

Так, после мощного огневого натиска военнослужащие 79-й десантной бригады ВСУ были вынуждены оставить свои позиции. Причем бежали они по принципу «спасайся, кто может».

На одном из видео, опубликованном в Сети, часть боевиков на БТР-80 стремительно уезжает из-под артиллерийских обстрелов. Боевая машина время от времени притормаживает, чтобы подобрать своих, и отчаянно мчится в сторону национального парка «Святые горы».

При этом российские ВС продолжают накрывать противника артиллерийскими ударами, поэтому ему приходится покидать позиции как можно скорее.

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