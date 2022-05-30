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Сложная геополитическая обстановка стала отражаться и на разработке компьютерных игр. Чешская компания SCS Software решила приостановить выход дополнения “Сердце России” (“Heart of Russia”) для популярной компьютерной игры Euro Truck Simulator 2.

Расширение, которое добавляет в игру в жанре симулятора водителя-дальнобойщика регионы России решили пока не выпускать в продажу. По словам разработчиков, на конец февраля дополнение было практически готова, и его выход планировали примерно через пару месяцев. Однако с изменением геополитической ситуации планы по выпуску нового игрового контента решили пересмотреть.

При этом в чешской студии добавили, что о полной отмене релиза речи не идёт. Дополнение для игры полностью готово и может быть выпушено, когда для этого наступит подходящее время. Но когда именно это произойдёт, разработчики не уточнили.

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