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США хотят добиться введения ограничений на использование ракет “Сармат” для России. Об этом рассказал посол России в США Анатолий Антонов. Военный эксперт Константин Сивков разъяснил, почему Вашингтон так боится этого вида вооружения.

По словам эксперта, главная особенность “Сармата” заключается в том, что его нельзя отследить до последних секунд. Это связано с тем, что на поверхности совершенно не наблюдаются изменения. Крышка шахты, где размещена ракета, остается закрытой до последнего.

По мнению Сивкова, США не просто так боятся этих ракет. Они не оставят от Америки камня на камне. У “Сарматов” огромная дальность. Они способны поразить даже гигантский дремлющий вулкан Йеллоустоун в США. Если его разбудить, то огромные потоки лавы накроют весь континент.

Константин Сивком отметил, что российские “Сарматы” могут спровоцировать ситуацию, которая полностью уничтожит всю западную цивилизацию.

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