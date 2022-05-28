Украинские СМИ сообщили о контрнаступлении ВСУ в Николаевской области, однако забыли упомянуть, что оно завершилось полным провалом. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал о серьезных потерях противника.

Он пояснил, что контратака осуществлялась на Херсонском направлении. Ряз подразделений 35-й бригады морской пехоты, 28-й механизированной бригады и 63-й механизированной бригады корпуса резерва пошли в наступление рядом с населенным пунктом Давыдов Бор. При этом их целями были выход к реке Ингулец и создание там плацдарма для дельнейшей атаки на Новую Каховку.

В результате украинские подразделения оказались в огневом мешке. В результате интенсивных ответных обстрелов они понесли потери в живой силе. Кроме того, ВС РФ уничтожили около 20 единиц бронетехники.

По словам Леонкова, Киев отдает приказы начинать контрнаступление на юге, отлично понимая, что оно завершится провалом. Просто после одного за другим поражения на Донбассе ему нужно показать Западу способность добиваться хоть каких-то военных успехов.