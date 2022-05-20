Эксперты издания The Grayzone рассказали о том, что им в распоряжение попали материалы, которые свидетельствуют о существовании преступного сговора властей Британии и Центрального Разведывательного Управления.

По словам журналистов, сговор касался смены Терезы Мэй на Бориса Джонсона. Авторы публикации утверждают, что все те, кто выступал за “жесткий” выход Великобритании из Евросоюза, являлись сторонниками срыва планов Терезы Мэй попасть в правительство.

Есть версия о том, что группы активистов из Демпартии Соединённых Штатов использовались для того, чтобы проникнуть в ряды сторонников Лондона в Европейском союзе. Они вели наблюдения за британским переговорщиком с Евросоюзом, вмешивались в его дела, чтобы сорвать сделки с ЕС.

Авторы отмечают, что признаки реализации этого плана можно наблюдать за счет укрепления отношений США и Лондона. Великобритания попадает под все более жесткий контроль со сторона Вашингтона.