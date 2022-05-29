Украинский военный гарнизон в Северодонецке запрашивает у командования эвакуацию, сообщает портал «Военное обозрение», ссылаясь на радиоперехваты ВС РФ. Боевики интересуются у командования, какое направление лучше использовать для выхода из города.

Отмечается, что местоположение командования неизвестно. Впрочем, оно перенаправляет все подобные запросы в Киев, который упорно играет в молчанку.

Между тем, после установления российскими войсками контроля над населенными пунктами Вороново, Метёлкино и Щедрищево ситуация для гарнизона ВСУ становится критической. Боевики вполне могут оказаться полностью заблокированными в Северодонецке, что приведет к повторению событий на «Азовстали» в Мариуполе.