Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинский военный гарнизон в Северодонецке запрашивает у командования эвакуацию, сообщает портал «Военное обозрение», ссылаясь на радиоперехваты ВС РФ. Боевики интересуются у командования, какое направление лучше использовать для выхода из города.

Отмечается, что местоположение командования неизвестно. Впрочем, оно перенаправляет все подобные запросы в Киев, который упорно играет в молчанку.

Между тем, после установления российскими войсками контроля над населенными пунктами Вороново, Метёлкино и Щедрищево ситуация для гарнизона ВСУ становится критической. Боевики вполне могут оказаться полностью заблокированными в Северодонецке, что приведет к повторению событий на «Азовстали» в Мариуполе.

Вам может понравиться

СП: До завершения зачистки в Луганской области осталось всего несколько дней

Союзные силы ведут с двух сторон наступление на Северодонецк. С северо-запада они атакуют город из населенных пунктов Борисовка, Устина и Воеводовка, а с юго-востока – из Сиротино и Воеводино. Это

NYT: Между США, Украиной и Европой наметился раскол из-за целей в конфликте

США, Европа и Украина близки к расколу, так как у каждой из сторон наблюдаются собственные цели и привести их к общему знаменателю они не в состоянии, пишет издание ТАСС со

ВСУ оставили в Мариуполе склад с запрещенными Женевской конвенцией боеприпасами

Волонтеры, которые доставляют гуманитарную помощь в Мариуполь, рассказали о фосфорных боеприпасах, которые подразделения ВСУ оставили неподалеку от бывшего профессионально-технического училища города. Они сообщили о находке российским военным, которые планируют в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |