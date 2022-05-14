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Вступление в НАТО станет ошибочным решением Финляндии, высказал мнение президент РФ Владимир Путин в разговоре с финским коллегой Саули Ниинистё. Он отметил также, что политика военного нейтралитета, которой придерживался Хельсинки стала бы гораздо лучшим выбором.

По словам Владимира Путина, со стороны России нет никаких угроз для национальной безопасности Финляндии. Поэтому принимая поспешное решение о вступлении в Североатлантический альянс, она совершает большую ошибку.

В разговоре с Ниинистё российский лидер также упомянул, что в настоящий момент переговоры между Москвой и Киевом приостановлены. Украинские власти, отметил он, не желают идти на конструктивный и серьезный диалог, поэтому во встречах между делегациями нет никакого смысла.

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