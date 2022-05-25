По предложению президента РФ Владимира Путина, неработающие российские пенсионеры уже с 1 июня будут получать увеличенную на 10 процентов пенсию. Средний же размер страховых пенсионных выплат составит 19 360 рублей.

«Ваше сегодняшнее решение об индексации на 10% позволит увеличить пенсионное обеспечение для 35 млн неработающих наших граждан пенсионного возраста, это в среднем 1 тыс. 760 рублей – прибавка к пенсии, средний ее размер достигнет 19 тыс. 360 (рублей)», – заявил в ответ на предложение главы государства руководитель Минтруда Антон Котяков.

Российский лидер заметил, что в январе пенсии уже индексировались на 8,6 процента. После их увеличения в июне общий прирост составит 19,5%, что превышает уровень инфляции.