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На встрече с президентом РФ белорусский лидер Александр Лукашенко напомнил, что во всех экономических проблемах, с которыми столкнулись западные страны, они обвиняют Россию и лично Владимира Путина.

«Мы с ним серьёзно поговорим», – шуткой ответил на это глава государства.

В ходе встречи в Сочи Путин также заявил, что она специально организована для обсуждения вопросов, связанных с безопасностью России и Белоруссии, с ситуацией, складывающейся в данном секторе во всем регионе. Также на повестку дня были вынесены экономические вопросы.

Лукашенко отметил, что Запад сейчас пытается в чем-то обвинять Россию, однако это именно ЕС несколько не рассчитали свои возможности, когда ввели беспрецедентные санкции в отношении РФ.

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