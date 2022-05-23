На встрече с президентом РФ белорусский лидер Александр Лукашенко напомнил, что во всех экономических проблемах, с которыми столкнулись западные страны, они обвиняют Россию и лично Владимира Путина.

«Мы с ним серьёзно поговорим», – шуткой ответил на это глава государства.

В ходе встречи в Сочи Путин также заявил, что она специально организована для обсуждения вопросов, связанных с безопасностью России и Белоруссии, с ситуацией, складывающейся в данном секторе во всем регионе. Также на повестку дня были вынесены экономические вопросы.

Лукашенко отметил, что Запад сейчас пытается в чем-то обвинять Россию, однако это именно ЕС несколько не рассчитали свои возможности, когда ввели беспрецедентные санкции в отношении РФ.