Спецоперация ВС РФ на Украине сейчас пойдет значительно скорее. Предпосылки к этому появились после сдачи в плен боевиков националистического полка «Азов» (запрещен в России), заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он пояснил, что украинские военнослужащие прекрасно видят, что происходит. И понимают, что если киевский режим сдал даже достаточно хорошо подготовленных и «распиаренный» нацбат, то перспективы остальных подразделений, которые толком никто и не знает, гораздо хуже. Вполне вероятно, что это одна из причин, по которым боевики все чаще сдаются в плен и предпринимают отступления, не желая ввязываться в бой.

Также Пушилин отметил, что союзные силы РФ и ДНР делают все возможное, чтобы не допустить гибели мирного населения. И именно поэтому спецоперация идет медленнее, чем планировалось.