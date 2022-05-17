Непосредственные участники специальной операции на Украине хорошо отзываются о российской технике, отметил военный эксперт Юрий Кнутов. В интервью изданию «Украина.ру» он заявил, что хваленые американские «Джавелины» не справляются с российскими танками Т-72.

По словам историка, раньше бытовало мнение, что ПТРК Javelin способен уничтожить любой танк. Но на деле все выходит совершенно иначе. Динамическая защита, установленная на Т-72 позволяет боевой машине оставаться боеспособной даже после попадания из «Джавелина».

Хорошо переносят вражеские атаки и российские штурмовики Су-25. Украинская же техника только на вид выглядит надежной и неуязвимой. На деле же броню БТР «Буцефал» можно легко пробить даже мелкокалиберными снарядами, несмотря на то, что эти машины изготавливались по стандартам Североатлантического альянса.