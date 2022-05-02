Просмотр порнофильмов вредит самооценке мужчин, делает из них никудышных любовников и развивает комплекс неполноценности. Такой вывод сделали ученые университетов в Женеве и Лозанне, которые провели соответствующее исследование.

Они рассказали, что в исследовании участвовало более 101 тысячи мужчин и женщин. От них требовалось сообщить, смотрят ли они порно и как часто это делают. Кроме того, ученые интересовались познаниями представителей обоих полов в постельных утехах, рассказала “Газета.ру”.

Выяснилось, что женщины, которые смотрят фильмы для взрослых, раскрепощаются, начинают получать больше удовольствия в постели и становятся еще более привлекательными для сексуальных партнеров. У мужчин наблюдается обратная ситуация – они комплексуют, а также часто оставляют своих возлюбленных неудовлетворенными.