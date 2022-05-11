Кандидат психологических наук Светлана Колосова рассказала, сколько дней требуется человеку, чтобы полноценно отдохнуть. Подробности передает радио Sputnik.

Эксперт отмечает, что невозможно всего за несколько дней полностью сбросить психологическое напряжение. На работе человек устает не только физически, но и психологически. Именно для того, чтобы снять психологическую нагрузку, требуется отдых.

На любого человека, по словам психолога, влияет большой объем рабочей информации. Ее нужно пропускать через себя ежедневно. Чаще всего люди испытывают сильную усталость именно из-за психологического давления.

Чтобы полностью отвлечься от работы, нужен отдых от трех дней до недели. Но для полноценного отдыха требуется не менее трех недель. Важно при этом сменить род деятельности. Если не удается куда-то поехать, можно просто нарисовать картинку с пляжем. Тогда отдохнуть получится в два раза быстрее. В таком случае произойдет переключение активного полушария мозга.