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Жительница российской столицы по имени Кира после обучения в МГТУ имени Баумана выиграла бесплатную учебу со стипендией в Миланском техническом университете и отправилась в Италию.

Она рассказала, что сперва почувствовала себя совсем одинокой, но потом быстро нашла новых друзей и окунулась в итальянский образ жизни. По ее словам, в нем есть несколько своих преимуществ и недостатков.

Так, итальянцы четко отделяют личную жизнь от работы и ни на секунду не задерживаются в офисах или в учебных заведениях. Также Кира отметила, что женщины старшего возраста два раза в неделю в обязательном порядке ходят в салоны красоты.

Общественный транспорт в Италии невероятно дорогой, но при этом ходит он вне всяких расписаний.

В результате после нескольких лет жизни в Италии Кира приняла решение вернуться в Москву. Она основала компанию, которая помогает российским абитуриентам попасть в итальянские учебные заведения, и говорит, что из России вести такой бизнес значительно комфортнее.

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