Украинские нацисты слишком увлеклись подготовке к отражению артиллерийских ударов ВС РФ и не заметили, как вплотную к ним подобрались штурмовые группы союзных сил. Ни единого шанса на сопротивление у боевиков ВСУ не было, пишет портал «Военное обозрение».

Данный эпизод произошел на территории Лисичанско-Северодонецкой агломерации. Боевики спрятались в заранее подготовленных укрытиях и стали дожидаться, пока по ним полетят снаряды российской артиллерии. Однако гораздо быстрее у их позиций оказались бойцы штурмовых групп. Они просто забросали окопы гранатами и легко захватили укрепрайон, который выстраивался несколько лет подряд.

Какие-то попытки сопротивляться были предприняты боевиками, прячущимися в лесополосе, однако их быстро уничтожили огнем из подствольников. Чуть позже Минобороны Украины официально признало поражение в битве со штурмовыми группами.