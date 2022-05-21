Если на «Азовстали» и скрывались инструкторы и высокопоставленные офицеры НАТО, сейчас они мертвы, высказал предположение профессор Питтсбургского университета Майкл Браннер. Он пояснил, что боевикам батальона «Азов» (запрещен в России) был невыгоден выход натовских военных на поверхность.

По словам профессора, неонацистские группировки перед сдачей в плен просто убили иностранных инструкторов и утилизировали их тела таким образом, чтобы ни одно опознание не могло дать результатов.

Браннер также объяснил, что только так «азовцы» могли предотвратить необходимость для западных лидеров оправдываться перед международным сообществом и избежать позора. Киев же за подобный шаг вполне сможет рассчитывать на новые пакеты военной помощи, так как спас США и НАТО от политических потерь, которые обязательно последовали бы после попадания офицеров Альянса в плен ВС РФ.