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России не хватает внутренних музыкальных конкурсов с объективным судейством. В таких условиях создавать конкурс международный не имеет смысла. Таким мнением поделился продюсер Игорь Матвиенко в беседе с телеграм-каналом “Звездач”.

Ранее многие артисты в России заявляли, что у страны достаточно возможностей, чтобы организовать своё “Евровидение”. В частности, об этом говорили Денис Майданов, Николай Басков, Лариса Долина и другие. Предполагалось, что на российский аналог “Евровидения” будут приглашать артистов из дружественных России стран.

Между тем, по словам Матвиенко, в России пока не могут создать даже внутренний музыкальный конкурс с объективной оценкой исполнителей. Он уточнил, что самих конкурсов много, но все они представляют интересы отдельных бизнесменов или холдингов. Таким образом, до создания своего аналога “Евровидения” ещё далеко, подчеркнул продюсер.

Продюсер Матвиенко в своё время принимал участие в создании таких групп, как “Любэ”, “Иванушки International”, “Город 312” и других.

В начале марта стало известно, что организаторы песенного конкурса “Евровидение” отстранили Россию от участия на фоне специальной военной операции на Украине.

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