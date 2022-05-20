Сразу на 81% обвалились продажи игровых консолей в России с января по апрель этого года. Такие данные приводит компания “Платформа ОДФ”, через которую обрабатываются кассовые чеки.

Кроме непосредственно игровых консолей, сократились и продажи подписок на игровые сервисы. Снижение по сравнению с январём в апреле составило также более 80%. Специалисты объясняют это тем, что основная часть подписок приходилось на продукцию компании Sony, которая на фоне антироссийских санкций прекратила поддерживать свои сервисы в России, из-за чего их оплата стала недоступна.

Аналитика “Платформы ОДФ” выявила любопытный факт. Несмотря на общее снижение продаж консолей, объём реализации 8-ми и 16-тибитных недорогих приставок вырос в апреле на 13% (по сравнению с апрелем 2021-го). Такие устройства были популярны в 90-х годах прошлого века. Моду на ретро специалисты объясняют относительной дешевизной устройств и тем, что их производители адаптируют консоли под современные телевизоры с широким экраном.