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Неподалеку от КПП «Кучурган» на границе Украины и Приднестровья местные жители слышали стрельбу, сообщил телеканал ТСВ (ПМР). Журналисты рассказали, что неизвестные вели беспорядочный огонь у моста, который украинские военные взорвали еще в первые дни специальной операции ВС РФ.

Ранее сообщалось о трех террористических актах, которые, по мнению главы непризнанной республики Вадима Красносельского, были организованы Киевом. Взрывы прогремели в селе Маяк на телевышке, в здании Министерства госбезопасности в Тирасполе, а также неподалеку от войсковой части в населенном пункте Парканы.

Украинские политики неоднократно грозили выбить из Приднестровья миротворческие силы РФ, которые базируются в республике с 1992 года. Они занимаются охраной складов с вооружением, а также выполняют миссию по недопущению конфликта с Молдавией.

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