ВС РФ и Народная милиция ДНР продолжают наступление к остающемуся пока под контролем Киева Красному Лиману. Сейчас они вплотную подошли к Святогорску, где столкнулись с националистами ВСУ, рассказал портал “Военное обозрение”.

Первым делом союзные силы уничтожили комплекс построек на территории города, в котором скрывались украинские боевики. Несколько залпов реактивных систем залпового огня ввергли нацистов в панику и вместо того, чтобы оказывать сопротивление, те просто бросились бежать.

Целью убегающих боевиков был лесной массив, расположенный неподалеку. Но добравшись до него, националисты подорвались на собственных минах. Вполне вероятно, что в панике они просто забыли, что заминировали местность. Либо по своему обыкновению установили боезаряды хаотично и не составили каких-либо схем. В любом случае подразделение боевиков было уничтожено собственными минами. Союзные силы провели зачистку местности, собрали трофейное оружие и боеприпасы, после чего продолжили наступление.