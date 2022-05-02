В связи с победой на выборах в Венгрии партии действующего президента «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» глава государства Янош Адер обратился к премьер-министру Виктору Орбану и призвал его сформировать новый состав Кабинета министров.

Такое заявление Адер сделал на первом заседании вновь избранного парламента, которое транслировал венгерский телеканал М-1. Напомним, что выборы в стране прошли 3 апреля текущего года.

Глава правительства страны Виктор Орбан был внесен в базу украинского ресурса «Миротворец», в котором представлены все политики, заявления которых не удовлетворяют создателей сайта. Он назван «антиукраинским пропагандистом» за нежелание отказываться от российского газа и поставлять Киеву оружие.