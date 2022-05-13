читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В интервью итальянскому телеканалу Rai 1 президент Украины Зеленский призвал власти страны не пускать на отдых российских туристов. Он заявил, что Италия должна показать – путешественникам из РФ «здесь не рады».

По словам Зеленского, санкции распространяются только на политиков и крупных бизнесменов, однако Украине этого мало. Теперь Европа должна оказывать давление на простых россиян, которые поддерживают решения собственных властей.

Продолжая руководствоваться своими мечтаниями, украинский лидер заявил, что от Италии требуется дать «культурный отпор» туристам из России. По его словам, Рим должен запретить простым россиянам открывать счета в итальянских банках, приобретать недвижимость на территории страны.

Напомним, что с самого начала спецоперации ВС РФ президент Зеленский вернулся к своему амплуа шоумента. Он проводит выступления перед парламентами разных стран чуть ли не каждый день и просит о поставках оружия и финансовой помощи.

Вам может понравиться

С 11 мая российские пенсионеры начнут получать выплату в размере 10 000 рублей

Уже сегодня некоторые категории россиян смогут получить на банковскую карту выплату в размере 10 000 рублей. Речь идет о денежных средствах, которые предоставляются на региональном уровне гражданам, нуждающимся в улучшении

Бывший боец ВСУ рассказал, как его сутки держали в клетке за разговоры на русском языке

Военнослужащий ВСУ Денис Ковалев, добровольно сложивший оружие, рассказал об издевательствах, которым подвергался лишь из-за того, что говорил на русском языке. Также он добавил, что пошел в армию на контрактную службу

Медведев предсказал масштабный продовольственный кризис как следствие антироссийских санкций

Санкции против РФ повлекут за собой серьезные негативные последствия для всего мира, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Среди них он назвал глобальный продовольственный кризис, в ходе которого в некоторых государствах
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 мая – небольшой дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 13 мая – небольшой дождь, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 мая – облачно с прояснениями, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 мая – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 13 мая – облачно с прояснениями, до 20 °C | Подольск: погода, 13 мая – небольшой дождь, до 14 °C | Армавир: погода, 13 мая – переменная облачность, до 18 °C |