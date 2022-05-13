В интервью итальянскому телеканалу Rai 1 президент Украины Зеленский призвал власти страны не пускать на отдых российских туристов. Он заявил, что Италия должна показать – путешественникам из РФ «здесь не рады».

По словам Зеленского, санкции распространяются только на политиков и крупных бизнесменов, однако Украине этого мало. Теперь Европа должна оказывать давление на простых россиян, которые поддерживают решения собственных властей.

Продолжая руководствоваться своими мечтаниями, украинский лидер заявил, что от Италии требуется дать «культурный отпор» туристам из России. По его словам, Рим должен запретить простым россиянам открывать счета в итальянских банках, приобретать недвижимость на территории страны.

Напомним, что с самого начала спецоперации ВС РФ президент Зеленский вернулся к своему амплуа шоумента. Он проводит выступления перед парламентами разных стран чуть ли не каждый день и просит о поставках оружия и финансовой помощи.