Киев не собирается признавать Крым частью России и независимость Донбасса, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также высказался в том духе, что если вопрос полуострова является таким уж болезненным для России, то его решение можно временно отложить.

По словам Зеленского, Крым сейчас не является главным вопросом. Он лишь тормозит процесс переговоров и не дает возможности организовать встречу президентов РФ и Украины. Поэтому имеет смысл не концентрироваться на нем.

Украинский лидер также отметил, что Киев на протяжении 10 лет вел переговоры с Турцией и Россией, вносил предложения по крымскому вопросу, однако их никто не замечал. Сейчас полуостров, по его мнению, не относится к актуальным темам для диалога. Также Зеленский отверг возможность признания Украиной независимости ДНР и ЛНР.