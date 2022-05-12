Трап американского Борта номер один никак не хочет покоряться президенту США Джо Байдену. На авиабазе Эндрюс глава государства, направлявшийся в Иллинойс, снова потерял равновесие и оступился, поднимаясь по ступенькам.

Британский таблоид Daily Mail рассказало, что 79-летний американский лидер вылетел на встречу с фермерами штата Иллинойс. Он намеревается поговорить с ними о глобальном росте цен на продовольственные товары.

Ранее Байден спотыкался трижды подряд, поднимаясь в президентский самолет, чтобы отправиться в Атланту. Все же покорив вершину, он остановился у входа в салон и помахал рукой всем присутствующим.

На этот раз Байден хотят и потерял равновесие, но сумел удержаться на ногах и продолжил подниматься как ни в чем не бывало.