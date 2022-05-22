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Президент Соединенных Штатов Джо Байден не смог передать главе Северной Корее Ким Чен Ыну ничего, кроме привета, рассказали журналисты южнокорейского издания «Чосон Ильбо».

Они дождались американского лидера, который встречался с главой компании Hyundai Motor Group Чон Ый Соном и среди других вопросов поинтересовались, что Байден хотел бы сказать северокорейскому коллеге.

Президент США сперва сказал «Привет», а затем добавил, что это все, сообщили журналисты.

Сегодня Байден последний день находится в Южной Корее, где намерен посетить центр воздушных и космических операций на базе ВВС Осан в Пхёнтхэке. После этого он нанесет визит в Японию.

Ранее американский лидер заявлял, что переговоры с Ким Чен Ыном возможны, но только в случае, если у лидера КНДР появятся серьезные намерения.

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