Киев не в состоянии провести военную операцию в Мариуполе для освобождения боевиков националистического батальона «Азов» (запрещен в России). А эвакуировать их не позволяет президент РФ Владимир Путин, заявила заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр.

Она провела встречу с женами и другими родственниками боевиков, на которой заявила, что если бы возможность проведения боевой операции была, то ею бы обязательно воспользовались. Сейчас Киев постоянно разрабатывает все новые решения, но они скрыты под грифом секретности, сообщает “Московский комсомолец”.

Об эвакуации Украина ведет переговоры с российской стороной, однако достичь единого мнения по этому поводу не удается. Напомним, что ранее представители ВС РФ заявляли, что боевики «Азова» могут быть вывезены с «Азовстали», однако им придется сдаваться в плен или отправляться в российские госпитали.