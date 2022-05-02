Российская спецоперация на Украине не может влиять на те культурные и духовные связи, которые в Европе формировались несколько столетий кряду. Поэтому негативное отношение к действующим властям РФ не должно распространяться на культуру России, уверен итальянский лидер Серджо Маттарелла.

Он заявил, что культуру нельзя остановить даже боевыми действиями, так как она объединяет людей и оказывает фундаментальное влияние на воссоздание условий мира. Она не имеет никаких границ и не может зависеть от действий тех или иных политиков в конкретный момент времени.

Российская культура, цитирует президента Италии издание «Спутник», очень многое привнесла в развитие мировой цивилизации и то, что сейчас происходит на Украине, не может этого отменить.