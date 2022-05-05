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В очередной конфуз угодил президент США Джо Байден. В этот раз он неудачно пошутил во время приёма спортсменов олимпийской и параолимпийской сборных.

В завершении приёма, который состоялся 4 мая, спортсмены и президент выстроились для совместного фотографирования. Джо Байден перед тем как будет сделан снимок в шутку попросил атлетов не прыгать, причём среди спортсменов находились те, кто физически не мог этого сделать – некоторые параолимпийцы сидели в инвалидных колясках. Кроме того, он посоветовал слабовидящей спортсменке, которая находилась рядом с ним, смотреть в камеру.

Всё мероприятие транслировалось в прямом эфире на ютуб-канале Белого дома. Как только Байден допустил разом сразу две оплошности, звук временно выключили. Тем не менее момент с неудачной шуткой и репликой быстро разлетелся по Сети и собрал массу гневных комментариев со стороны самих американцев, которые осудили неполиткорректные слова президента.

В последнее время 79-летний Байден часто попадает в неловкие ситуации. Ранее в Интернете разошлись видео с главой Белого дома, на которых он после своего выступления протягивает руку для рукопожатия невидимому слушателю.

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