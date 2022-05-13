Самой сложной частью работы было чтение писем с угрозами. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга. С 13 мая она покидает свою должность.

Псаки сообщила, что её работа была связана с массой рисков. Иногда к ней поступали письма с угрозами, в которых упоминались имена её детей. Некоторые сообщения были крайне ужасающими и содержали угрозы проникнуть в дом женщины. О таких посланиях приходилось докладывать в Секретную службу США, уточнила покидающая свой пост пресс-секретарь.

Пост пресс-секретаря Белого дома займёт Карин Жан-Пьер. До этого она была заместителем Джен Псаки.

Чем будет заниматься Псаки после ухода из администрации США, она не сообщала. По версии некоторых СМИ, Псаки уже согласилась на работу на одном из американских телеканалов. Но в качестве кого – не уточнялось.

Президент Байден уже поблагодарил уходящего с поста пресс-секретаря за “высокий профессионализм” и “чувство юмора”.