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Власти Польши выразили готовность строить постоянные военные базы для размещения на восточном фланге легких подразделений НАТО. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий. Подробности передает РИА Новости.

Премьер-министр в ходе выступления на конференции Польского института по международным делам заявил: «Постоянные базы союзников должны быть созданы в странах восточного флага НАТО. Польша готова строить такие базы, которые были бы местом дислокации легких подразделений на постоянной основе».

При этом глава правительства Польши заявил, что опасается территориальных претензий России. Он отметил, что Москва должна знать, что Польша не собирается уступать «ни пяди территории НАТО».

Вопрос размещения дополнительных контингентов союзных войск НАТО в Восточной Европе привел к возникновению разногласий между членами Альянса. Польша и страны Прибалтики призывают к увеличению военных Великобритании и США на своей территории. Но ряд стран выступают против этого.

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