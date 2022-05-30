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Наиболее логичным решением для Евросоюза было бы включение в него всех стран европейского континента, уверен глава правительства Словакии Эдуард Хегер. Он высказал свое мнение на Конференции о будущем Европы в Братиславе, передает РИА Новости.

«Амбицией ЕС должно быть, чтобы ее территория равнялась территории Европы, чтобы в ее состав в обозримом будущем входили все европейские страны», – заявил Хегер.

Он отметил, что Евросоюзу необходимо продолжать и развивать сотрудничество с покинувшей его Великобританией. Кроме того, в ЕС должны войти страны постсоветского пространства – Грузия, Украина и Молдавия.

Со словацким премьером не согласны журналисты американского издания The New York Times. Они назвали четыре причины, по которым Украина и другие государства еще долго не попадут в состав НАТО и ЕС.

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