Отношения между Финляндией и Россией больше никогда не будут прежними, заявила глава финского правительства Санна Марин в интервью японскому изданию Nikkei. Причиной перемен она назвала ситуацию, которая сложилась на Украине.

По словам Марин, правительство Финляндии намерено поддержать Еврокомиссию, которая предлагает ввести нефтяное эмбарго в отношении РФ. Кроме того, премьер-министр заговорила о скором вступлении государства в Североатлантический альянс.

Марин добавила, что хочет предложить Евросоюзу отказаться не только от нефти, но и от газа из РФ.

«Мы должны прекратить закупки энергетических ресурсов из России», – подчеркнула премьер-министр Финляндии.

Напомним, что Финляндия и Швеция намерены подать заявки на вступление в НАТО до лета 2022 года. Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщал, что блок рассмотрит возможность вхождения этих стран в свои ряды в кратчайшие сроки.