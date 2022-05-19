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Финляндия на намерена размещать на своей территории ядерное оружие или военные базы НАТО, заявила глава правительства страны Санна Марин. Она пояснила, что вопрос об этом даже не обсуждается.

По словам Марин, решение о размещении военных баз США и НАТО в Финляндии зависит исключительно от властей этого государства. Поэтому никто и никогда не сможет навязать Хельсинки ядерное оружие Альянса.

«Вступление в НАТО — это акт мира, а не объявление войны», – заявила премьер-министр.

Также она подчеркнула, что Финляндия хотя и вступает в Альянс, однако надеется и в будущем выступать в качестве посредника в разнообразных международных конфликтах, как делала это во времена своего нейтралитета.

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