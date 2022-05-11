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Киев пытается шантажировать и Россию, и Европу, заявляя о невозможности продолжать транзит газа через станцию Сохрановка на территории Луганской области. Экономист Игорь Юшков пояснил, что таким образом власти Украины намереваются сэкономить газ, не отправляя его в те регионы, которые они не контролируют, передает издание “Взгляд”.

Заявление Киева о переносе мощностей из Сохрановки в находящуюся под контролем властей Украины Суджу – это весьма прозрачный намек для РФ о необходимости срочного прекращения специальной военной операции. Одновременно с этим Киев подает сигнал Европе, что газа она не получит, так как территории Луганской области больше ним не контролируются.

Если Украина потеряет подконтрольные ему территории Луганской и Донецкой областей, она вообще перестанет поставлять туда газ, уверен Юшков.

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