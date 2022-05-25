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Представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о возвращении региону старого герба времен Российской Империи. Также в разговоре с журналистами РИА Новости он заявил, что область намерена войти в состав РФ.

Герб Александровска (именно так до 1921 года называлось Запорожье) представляет собой щит, в верхнем поле которого изображены два ружья со штыками. В нижем поле располагается лук черного цвета с тремя стрелами, обращенными вниз.

Рогов пояснил, что герб пытались изменить, изобразив вместе винтовок мушкеты.

«Это была такая фальсификация геральдики. Мы вернули винтовки, вернули все то, что было во времена Российской империи. Мы уверенно смотрим в будущее, не отказываясь от прошлого», – добавил он.

Также Рогов отметил, что Запорожье – это русский по ментальности город, который намеревается вернуться в состав России.

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