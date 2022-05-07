В Берлине была предпринята попытка террористического акта в отношении журналистов издания «Россия сегодня». Подробности рассказал глава представительства медиагруппы в Германии Сергей Феоктистов.

Он отметил, что все началось 6 мая, когда в окно его берлинской квартиры влетела бутылка. Кроме того, неизвестные рисовали на стенах дома граффити и закидывали их яйцами. Но эпизод, который произошел в субботу, гораздо серьезнее.

Супруга журналиста нашла в вентиляционном окне очень похожий на канистру предмет, от которого тянулись электрические провода. Феоктистов не стал проверять что это, а вызвал полицию. Выяснилось, что предмет был взрывным устройством. Не исключено, что изготовили его по принципу «коктейля Молотова». Но сейчас установить точно природу устройства невозможно, так как полицейские его взорвали.