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Войска РФ и подразделения Народной милиции ЛНР сразу с нескольких направлений приближаются к Северодонецку. Действующий глава администрации города Сергей Гайдай, представляющий киевский режим, заявил, что у него для командования ВСУ имеются печальные новости.

По его словам, боевые действия переместились очень близко к Северодонецку. По позициям ВСУ в городе наносятся удары из артиллерии и РСЗО.

«Обильно прилетает в течение ночи», – рассказал Гайдай.

Он отметил, что союзные силы ЛНР и РФ вот-вот прорвут оборону, выстроенную ВСУ и войдут в город.

Напомним, что Северодонецк, Краматорск и Славянск являются стратегически важными населенными пунктами на Донбассе, где затаились крупные силы украинской армии. В настоящий момент задачей союзных сил является окружение этих городов.

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