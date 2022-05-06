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Анатолий Чубайс, ранее занимавший пост спецпредставителя президента России по связям с международными организациями, в настоящий момент находится в Израиле. Его представители назвали цели, ради которых экс-чиновник покинул Россию.

Выяснилось, что Чубайс намерен заниматься научной деятельностью и сейчас решает ряд рабочих вопросов. Так, он предлагал сотрудничество нескольким израильским университетам, которое все еще обсуждается.

Ранее на вопрос журналистов о местонахождении Чубайса ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он заявил, что экс-руководитель Роснано в настоящий момент за пределами страны и его дальнейшую судьбу никто не собирается отслеживать.

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