Финляндия и Швеция для вступления в НАТО сперва должны изменить свое отношение к Рабочей партии Курдистана, которая является запрещенной в Турции террористической организацией.

Заместитель председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития Эфкан Ала заявил, что Анкара в настоящий момент не может положительно воспринимать заявки Хельсинки и Стокгольма на вступление в Североатлантический альянса. Во всяком случае до того момента, пока они не покончат раз и навсегда с отношениями с террористами РПК.

Ала пояснил, что цель вступления в НАТО Швеции и Финляндии – обеспечение своей национальной безопасности. Но Турция тоже вошла в состав блока именно за этим, хотя многолетнюю проблему терроризма ей так никто и не помог решить.

Ранее представители обеих скандинавских государств заявили, что надеются на поддержку решения о вступлении в НАТО всеми государствами Альянса.