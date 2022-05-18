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Исполнительная ветвь российской власти высказалась в поддержку запрета суррогатного материнства для граждан иностранных государств. Соответствующий законопроект был ранее внесён в Государственную Думы и сейчас проходит процедуру согласования в различных ведомствах.

Суррогатное материнство в России в настоящее время разрешено. Однако законопроект предполагает, что оно может быть доступно только для мужчин и женщин в России, которые состоят в законном браке. Кроме того, в законопроекте прописано разрешение для одинокой женщины воспользоваться такой услугой, если сама она по медицинским показаниям не может вынашивать ребёнка.

В Кабмине обратили внимание на то, что законопроект всё же требует доработки: в части возможности прибегнуть к суррогатному материнству иностранцам, которые состоят в браке с гражданами России. При этом предполагается учитывать сроки совместного проживания в зарегистрированном, но не в гражданском браке.

Планируется, что закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев примут уже в этом году, и он вступит в силу в ближайшее время.

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