Народная милиция ДНР опубликовала видеозапись, на которой запечатлено уничтожение огневых точек заблокированных на территории «Азовстали» в Мариуполе украинских нацистов.

В Telegram-канале ведомство опубликовало сообщение: «Силами батальона специальных действий, подразделений 9-го полка НМ ДНР, подразделений 810-й бригады морской пехоты ЧФ ВС РФ и подразделений других силовых структур республики был осуществлен штурм лодочной станции и шлакового отвала на территории завода „Азовсталь“ в городе Мариуполе».

Сразу вместе с постом была опубликована видеозапись с боями, проходящими в апреле. В сообщении указано, что боевиков “Азова” (террористическая группировка, запрещена в России) удалось выбили с территории лодочной станции.

На кадрах видно, как бойцы ДНР атакуют огневые точки киевских боевиков из стрелкового и крупнокалиберного оружия, гранатометов и бронетехники.