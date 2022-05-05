Российским спецслужбам удалось получить доказательства того, что Служба внешней разведки Украины вербовала граждан Польши для получения информации о молдавско-приднестровских политических отношениях и нахождении российских миротворцев на территории региона. Подробности передает РИА Новости.

Согласно полученным данным, Служба внешней разведки Украины с 2012 года привлекала к конфиденциальному сотрудничеству поляков. Одним из агентов был эксперт-политолог Мартин Косенковский. Он проживает в городе Люблина. В аппарате СВРУ Косенковский состоял с 2012 года. Агент действовал под псевдонимом “Радим”. Он всегда находился на связи у офицера действующего резерва под псевдонимом “Николаев”.

Благодаря использованию агентов, украинская разведка на протяжении десяти лет регулярно получала сведения о ситуации в Приднестровье, о месте нахождения и планах российской группировки в Приднестровской Молдавской Республике.