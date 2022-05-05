Российские туристы на фоне геополитического кризиса стали меньше ездить на отдых в Турцию. Об этом сообщили эксперты Ассоциации туроператоров России.

В марте этого года на отдых в страну прибыло на 48% меньше россиян, чем это было за аналогичный период в 2021 году. Кроме того, в два раза снизилась доля россиян в общем турпотоке в Турцию.

По результатам марта этого года, Россия впервые за последние годы не вошла в ТОП-3 въездных рынков Турции. На первом месте в этом рейтинге оказался Иран, второе место заняла Германия, а на третьем месте оказалась Болгария. Россия заняла в этом году только четвертую позицию в перечне.

При этом ранее глава Союза туроператоров Турции Фируз Баглыкайя отметил, что заполняемость турецких гостиниц в мае составляет почти 90%.